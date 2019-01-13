Максим Карпов подписал контракт с "Крыльями Советов"
13 января 2019 15:25
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– Очень рад присоединиться к "Крыльям". Знаю, что в Самаре очень любят футбол, и на новом стадионе с посещаемостью все в порядке – это многое значит для любого игрока. Зимой на сборах команде предстоит хорошо поработать, чтобы во второй части сезона показать хороший результат и порадовать болельщиков. Мне, в свою очередь, хочется помочь "Крыльям" взять нужные очки и добиться поставленных целей, – отметил Максим после подписания контракта, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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