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Максим Карпов подписал контракт с "Крыльями Советов"

13 января 2019 15:25
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Экс-игрок "Зенита", "Ротора" и "Зенита-2" защитник Максим Карпов подписал полноценный контракт с "Крыльями Советов". Также 23-летний воспитанник питерского футбола выступал за юношескую и молодежную сборные России.

– Очень рад присоединиться к "Крыльям". Знаю, что в Самаре очень любят футбол, и на новом стадионе с посещаемостью все в порядке – это многое значит для любого игрока. Зимой на сборах команде предстоит хорошо поработать, чтобы во второй части сезона показать хороший результат и порадовать болельщиков. Мне, в свою очередь, хочется помочь "Крыльям" взять нужные очки и добиться поставленных целей, – отметил Максим после подписания контракта, передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:    пресс-служба ФК "КС"
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