Максим Канунников: Сейчас "Крылья" способны играть на равных с любым соперником

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– Мы с первых минут взяли мяч под свой контроль и пытались "расшатать" оборону "Анжи", но они очень плотно оборонялись. Поэтому ни ударов по воротам, ни голевых моментов у нас не было. Хорошо, что удалось забить в середине первого тайма – нас это немного раскрепостило. Но стоит отдать должное сопернику – "Анжи" неплохо выбегал в контратаки.– Нет, такой установки не было, но мы сами понимали, что важно забить первыми. В "Крыльях" подобрались отличные исполнители, поэтому в нашем случае нужно было иметь терпение – моменты рано или поздно все равно появляются.– Когда в команде есть люди, которые здорово исполняют стандарты, то это уже 50% успеха. Саша Самедов очень здорово это делает, поэтому нам нужно просто бежать в свои точки.– Мне кажется, что я всегда выполняю большой объём работы, на цифрах это всегда подтверждается. Но количество полезных действий разнится. В игре с "Анжи" действительно многое получалось, но претензии к себе у меня все равно есть.– Конечно, как атакующему игроку, мне хочется забивать в каждом матче. Моменты есть всегда, просто нужно похладнокровнее к ним относиться.– Я не любитель заглядывать в таблицу и считать очки, думая, как и с кем играют конкуренты. У нас непростое положение в таблице, все настолько плотно, что можно бороться как за попадание в первую "восьмерку", так и за избежание стыковых матчей. Именно поэтому сейчас для нас каждая следующая игра – это самая важная игра.– В зимний перерыв нашу команду пополнил ряд классных, квалифицированных игроков. Здорово, что удалось всем вместе провести три полноценных сбора. Вообще я считаю, что наша команда способна на равных играть с любым соперником и мы можем подняться в турнирной таблице. У нас отличная атмосфера в команде и мы чувствуем поддержку болельщиков, поэтому работаем и готовимся к предстоящим играм.