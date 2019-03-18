Максим Канунников: Сейчас "Крылья" способны играть на равных с любым соперником
18 марта 2019 15:09
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– В первом тайме матча с "Анжи" "Крылья" владели мячом практически все игровое время, но результатов это не приносило. Были готовы к тому, что соперник будет обороняться всей командой?
– Мы с первых минут взяли мяч под свой контроль и пытались "расшатать" оборону "Анжи", но они очень плотно оборонялись. Поэтому ни ударов по воротам, ни голевых моментов у нас не было. Хорошо, что удалось забить в середине первого тайма – нас это немного раскрепостило. Но стоит отдать должное сопернику – "Анжи" неплохо выбегал в контратаки.
– Давал ли Миодраг Божович установку на быстрый гол в этой игре?
– Нет, такой установки не было, но мы сами понимали, что важно забить первыми. В "Крыльях" подобрались отличные исполнители, поэтому в нашем случае нужно было иметь терпение – моменты рано или поздно все равно появляются.
– Ты забил со стандарта. Насколько активно команда работает над этим компонентом?
– Когда в команде есть люди, которые здорово исполняют стандарты, то это уже 50% успеха. Саша Самедов очень здорово это делает, поэтому нам нужно просто бежать в свои точки.
– Помимо забитого гола, ты выполнил большой объем работы, в том числе заработал пенальти. Можешь сказать, что провел лучший матч за "Крылья Советов" в игре с "Анжи"?
– Мне кажется, что я всегда выполняю большой объём работы, на цифрах это всегда подтверждается. Но количество полезных действий разнится. В игре с "Анжи" действительно многое получалось, но претензии к себе у меня все равно есть.
– Сейчас ты – лучший бомбардир команды в этом сезоне. Если убрать ответ в стиле "главное – помощь команде", есть ли в глубине души отметка по количеству голов, которой хотел бы достичь по окончании Чемпионата?
– Конечно, как атакующему игроку, мне хочется забивать в каждом матче. Моменты есть всегда, просто нужно похладнокровнее к ним относиться.
– Какой настрой сейчас на дальнейшие игры? В голове пока мысли о продолжении борьбы за выживание или что-то большее?
– Я не любитель заглядывать в таблицу и считать очки, думая, как и с кем играют конкуренты. У нас непростое положение в таблице, все настолько плотно, что можно бороться как за попадание в первую "восьмерку", так и за избежание стыковых матчей. Именно поэтому сейчас для нас каждая следующая игра – это самая важная игра.
– "Крылья" уже третий матч проводят очень здорово. В весенних играх команда набрала 7 очков. Это результат работы на сборах?
– В зимний перерыв нашу команду пополнил ряд классных, квалифицированных игроков. Здорово, что удалось всем вместе провести три полноценных сбора. Вообще я считаю, что наша команда способна на равных играть с любым соперником и мы можем подняться в турнирной таблице. У нас отличная атмосфера в команде и мы чувствуем поддержку болельщиков, поэтому работаем и готовимся к предстоящим играм.
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