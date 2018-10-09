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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Макгрегора тоже могут наказать из-за драки после боя

9 октября 2018 14:35
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Сам Хабиб признался, что его поведение было неприемлемым. При этом фанатам он заявил, что
Конор Макгрегор также может понести наказание из-за драки после боя с Хабибом Нурмагомедовым — оба соперника участвовали в потасовке, однако пока выплату гонорара заморозили только для россиянина. Об этом в интервью ESPN сообщил председатель Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Энтони Марнелл, передает life.ru.

— Мы подадим документы против Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Мы должны как можно быстрее перейти к слушанию, так как изначально был удержан гонорар только одного бойца, — отметил чиновник.

При этом он добавил, что Хабибу грозят и штраф, и дисквалификация. Также может быть наказан и его тренер по борьбе Эседулла Эмирагаев, который со спины напал на ирландского бойца.

Напомним, после того как Нурмагомедов удушающим приёмом одержал победу над Конором Макгрегором, он перелез стенку октагона, чтобы подраться со спарринг-партнёром ирландца Диллоном Дэвисом, который оскорблял его, находясь вне клетки. После этого завязалась массовая драка, которая перетекла в октагон.

Сам Хабиб признался, что его поведение было неприемлемым. При этом фанатам он заявил, что "орлы в клетке не сидят". 
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