МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

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«Все результаты проверок наших спортсменов показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — сообщил Тарпищев.«МОК восстановил членство ОКР», — заявил РБК пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов.Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин также подтвердил РБК, что МОК восстановил членство ОКР. «Да, слышал. Я только двумя руками за. Лучше худой мир, чем хорошая война. Я сильно переживал, мне бы хотелось, чтобы вся эта история [с допингом] уже закрылась, тем более многие обязательства мы выполнили и поняли, что никакого системного допинга у нас в стране нет. Нужно двигаться вперед», — отметил Созин.«Новость ожидаемая, и мы к ней готовились, потому что все необходимые условия были выполнены. ОКР достоин войти обратно в семьи олимпийского движения во всем мире. Для нас это положительно, и в то же время мы надеемся на плодотворную работу с МОК в дальнейшем», — сказал РБК четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев, депутат Госдумы от «Единой России».«Я очень рад. Это правильное решение. Справедливость восторжествовала», — сказал РБК президент Федерации фигурного катания Александр Горшков.РБК направил запрос о комментарии в МОК.В декабре минувшего года МОК лишил ОКР членства в организации и не допустил российскую сборную до Олимпиады. В итоге допущенные к Играм в Пхёнчхане «чистые» спортсмены из России были вынуждены выступать под нейтральным флагом.Предполагалось, что МОК восстановит членство ОКР к концу Олимпиады и российским спортсменам разрешат пройти на церемонии закрытия Игр под российским флагом. Однако этого не случилось. «Причиной такого решения стали два нарушения антидопинговых правил, которые были допущены нашими спортсменами в ходе Игр», — объясняла на прошлой неделе пресс-служба ОКР.​ Запрещенные препараты были обнаружены в крови керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.​