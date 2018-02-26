МОК с пониманием отнесся к исполнению хоккеистами гимна России во время вручения золотых медалей Олимпийских игр
26 февраля 2018 22:08
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Во время награждения российских хоккеистов золотыми медалями Олимпиады в Пчёнчхане они исполнили государственный гимн России, в то время как на стадионе звучал гимн олимпийского движения.
«Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах», — цитирует агентство сообщение МОК.
Поскольку официально сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде, приглашенные российские спортсмены выступали как «Олимпийские атлеты из России». МОК оговорил правила их участия, при этом было запрещено демонстрировать государственную атрибутику, поднимать флаг и исполнять гимн России.
Церемонии награждения россиян проходили под олимпийский гимн при подъеме олимпийского флага, под этим же флагом россияне участвовали в церемониях открытия и закрытия Игр.
В заключительный день Олимпиады проходил финал хоккейного турнира, в который вышли команды России и Германии. В основное время ни одна из команд не смогла добиться решающего перевеса, оно закончилось со счетом 3:3. В дополнительное время победную шайбу в ворота германской команды забил Кирилл Капризов.
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