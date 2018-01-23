МОК принял решение не выдавать приглашение российским фигуристам Ксении Столбовой и Ивану Букину на Олимпиаду
23 января 2018 16:31
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Во вторник первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.
"По информации, поступившей из Олимпийского комитета России (ОКР), МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде-2018 спортсменов основного состава сборной команды России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина, - говорится в сообщении. - Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры. Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать честь и достоинство своих спортсменов всеми возможными способами".
Столбова выступает в парном катании с Федором Климовым, спортсмены являются олимпийскими чемпионами Игр в Сочи в командных соревнованиях, также Столбова и Климов в 2015 году стали победителями финала Гран-при. Букин в паре с Александрой Степановой является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Таким образом, на данный момент Климов и Степанова также не имеют возможности выступить на Олимпийских играх в Южной Корее.
Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2014. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.
Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.
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