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«Чистые» российские спортсмены могут принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, но выступать они должны под нейтральным флагом.
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде

5 декабря 2017 23:31
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«Чистые» российские спортсмены могут принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, но выступать они должны под нейтральным флагом.
Как сообщает РБК, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимних Игр. В 2018 году к ним допущены только «чистые» российские спортсмены, они выступят под олимпийским флагом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МОК.

Спортсмены из России смогут принять участие в зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пхёнчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля. Им запрещена демонстрация любой атрибутики страны, в том числе российского флага и герба. Спортсменам также запретили исполнять национальный гимн. ​

МОК в релизе отдельно отмечает, что россияне могут быть официально представлены как «олимпийские спортсмены из России». «Они смогут выступать в форме с этим названием и под олимпийским флагом. На церемонии будет звучать гимн Олимпиады», — говорится в сообщении.

Ни одного чиновника из Министерства спорта России не аккредитовали на Олимпиаду. Вице-премьер Виталий Мутко, бывший министр спорта, отстранен от участия во всех Олимпийских играх пожизненно. Такое же решение вынесено в отношении его экс-заместителя Юрия Нагорных.

Бывший глава Олимпийского комитета, который занимался организацией Игр в Сочи, Дмитрий Чернышенко отстранен от участия в координационном комитете зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков отстранен от участия в МОК.

Во время заседания исполкома в Лозанне были заслушаны доклады руководителей двух комиссий МОК. Одна из них, под руководством Дениса Освальда, ​занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. Ранее в результате работы этой комиссии Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете: из 33 медалей у России осталось 22 (десять золотых, пять серебряных и семь бронзовых).

Вторая комиссия под руководством Самуэля Шмида проверяла информацию о предполагаемом вмешательстве российских властей в работу государственной антидопинговой системы.

Интересы России во время заседания исполкома МОК представляли президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Ранее Жуков заявил, что российские спортсмены на зимних Играх в Пхёнчхане не станут выступать под нейтральным флагом. «Позиция однозначная у всех: россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут. Они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается», — сказал Жуков в начале ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до решения МОК отказывался комментировать возможные варианты участия российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года.

В 2016 году глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен опубликовал доклад об употреблении допинга российскими спортсменами​, в том числе во время Олимпийских игр в Сочи.

Эксперт пришел к выводу, что в России действовала система подмены допинг-проб, в которой участвовали сотрудники Центра спортивной подготовки сборных команд, ​Минспорта, российского антидопингового агентства РУСАДА, Московской антидопинговой лаборатории, а также сотрудники ФСБ.

В докладе учитывалась информация, полученная WADA от​ Григория Родченкова, который возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию и уехал из России в 2016 году. Сейчас он живет в США и является информатором WADA. Место жительства Родченкова не раскрывается, так как он находится под защитой американских властей.​

Следственный комитет России обвинил Родченкова в создании ложных доказательств для WADA.


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Комментарии



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