МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде

75

Спортсмены из России смогут принять участие в зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пхёнчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля. Им запрещена демонстрация любой атрибутики страны, в том числе российского флага и герба. Спортсменам также запретили исполнять национальный гимн. ​МОК в релизе отдельно отмечает, что россияне могут быть официально представлены как «олимпийские спортсмены из России». «Они смогут выступать в форме с этим названием и под олимпийским флагом. На церемонии будет звучать гимн Олимпиады», — говорится в сообщении.Ни одного чиновника из Министерства спорта России не аккредитовали на Олимпиаду. Вице-премьер Виталий Мутко, бывший министр спорта, отстранен от участия во всех Олимпийских играх пожизненно. Такое же решение вынесено в отношении его экс-заместителя Юрия Нагорных.Бывший глава Олимпийского комитета, который занимался организацией Игр в Сочи, Дмитрий Чернышенко отстранен от участия в координационном комитете зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году.Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков отстранен от участия в МОК.Во время заседания исполкома в Лозанне были заслушаны доклады руководителей двух комиссий МОК. Одна из них, под руководством Дениса Освальда, ​занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. Ранее в результате работы этой комиссии Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете: из 33 медалей у России осталось 22 (десять золотых, пять серебряных и семь бронзовых).Вторая комиссия под руководством Самуэля Шмида проверяла информацию о предполагаемом вмешательстве российских властей в работу государственной антидопинговой системы.Интересы России во время заседания исполкома МОК представляли президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.Ранее Жуков заявил, что российские спортсмены на зимних Играх в Пхёнчхане не станут выступать под нейтральным флагом. «Позиция однозначная у всех: россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут. Они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается», — сказал Жуков в начале ноября.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до решения МОК отказывался комментировать возможные варианты участия российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года.В 2016 году глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен опубликовал доклад об употреблении допинга российскими спортсменами​, в том числе во время Олимпийских игр в Сочи.Эксперт пришел к выводу, что в России действовала система подмены допинг-проб, в которой участвовали сотрудники Центра спортивной подготовки сборных команд, ​Минспорта, российского антидопингового агентства РУСАДА, Московской антидопинговой лаборатории, а также сотрудники ФСБ.В докладе учитывалась информация, полученная WADA от​ Григория Родченкова, который возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию и уехал из России в 2016 году. Сейчас он живет в США и является информатором WADA. Место жительства Родченкова не раскрывается, так как он находится под защитой американских властей.​Следственный комитет России обвинил Родченкова в создании ложных доказательств для WADA.