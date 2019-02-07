"Лыжня России" в Тольятти пройдет в запланированный срок!
7 февраля 2019 16:57
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"Лыжня России" в Тольятти пройдет в запланированный срок!
10 февраля с 10:00 до 16:00, лыжный комплекс (ул. Маршала Жукова, 49), передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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