«Лыжня России» объединит любителей спорта из более 70 регионов
11 февраля 2017 11:25
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Массовая гонка на лыжах состоится 11 февраля 2017 года. Это будет юбилейная 35-ая «Лыжня России», которая объединит грандиозным спортпраздником 74 региона РФ.
На старт выйдут спортсмены всех возрастов. Среди них будут и маститые лыжники, и просто любители активного времяпрепровождения.
Напомним, 11 февраля 2017 года в поселке Управленческий на территории государственного автономного учреждения Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» пройдет XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег (5-6 лет) на 500 метров, массовый забег на 2018 метров. В рамках спортивного праздника запланирована культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, проведение конкурсов.
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