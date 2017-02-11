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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

«Лыжня России» объединит любителей спорта из более 70 регионов

11 февраля 2017 11:25
144
В Самаре мероприятие пройдет в поселке Управленческий.

Массовая гонка на лыжах состоится 11 февраля 2017 года. Это будет юбилейная 35-ая «Лыжня России», которая объединит грандиозным спортпраздником 74 региона РФ.

На старт выйдут спортсмены всех возрастов. Среди них будут и маститые лыжники, и просто любители активного времяпрепровождения.

Напомним, 11 февраля 2017 года в поселке Управленческий на территории государственного автономного учреждения Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» пройдет XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег (5-6 лет) на 500 метров, массовый забег на 2018 метров. В рамках спортивного праздника запланирована культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, проведение конкурсов.

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