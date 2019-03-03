Летом начнут играть в футбол во всем мире по измененным правилам
3 марта 2019 20:37
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Заседание проходило под председательством президента Шотландской футбольной ассоциации Алана Макре, на нем присутствовали представители ФИФА и футбольных ассоциаций Англии, Уэльса и Северной Ирландии.
Игрокам атакующей команды больше нельзя будет становиться в стенку обороняющейся команды при исполнении штрафного удара, они должны находиться минимум в метре от нее и не мешать защитникам.
При замене футболист обязан покинуть поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. Раньше правила не обязывали заменяемого игрока покидать поле в ближайшей точке боковой линии.
Отменено правило, согласно которому мяч должен покидать штрафную площадь при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется полевой игрок. Будет наказываться непреднамеренная игра рукой, если футболист при этом забил гол или создал голевой момент.
При исполнении пенальти голкиперам будет достаточно стоять только одной ногой на линии ворот. В некоторых ситуациях после попадания мяча в арбитра будет назначаться "спорный мяч". Уточнены правила о наказании жёлтыми и красными карточками представителей команд за неспортивное поведение.
Все изменения, которые должны сделать игру более зрелищной и динамичной, вступят в силу с 1 июня.
Фото: pixabay.com
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