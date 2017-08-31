Легкоотлет ЦСКА/Самара занял второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на турнире в Германии

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Победил на данном старте катарский прыгун в высоту Мутаз Эсса Баршим с результатом 2 метра 40 сантиметров. Лысенко преодолел планку на высоте 2,38 метра – это новый личный рекорд армейского спортсмена, выступающего под нейтральным флагом.Чемпионат мира стал для 20-летнего Лысенко первым взрослым международным стартом в карьере.В Эберштадте Данил начал с высоты 2.10 и все высоты до 2.33 включительно брал с первой попытки. Затем со второй преодолел 2.36 и установил личный рекорд. А следующую высоту 2.38 вновь взял с первой попытки, улучшив свое личное достижение. На этом 20-летний россиянин не остановился и трижды пытался преодолеть планку на высоте 2.40! Пока этот рубеж спортсмену не покорился.Соревнования среди мужчин по прыжкам в высоту проводятся в Эберштадте с 1979 года, среди победителей есть и российские спортсмены - Иван Ухов, Андрей Сильнов и Вячеслав Воронин, а теперь и легкоатлет ЦСКА/Cамара Данил Лысенко, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.