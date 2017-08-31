Я нашел ошибку
Главные новости: 
Они получили серьезные травмы.
В Самаре гость жестоко избил хозяев квартиры
Лысенко преодолел планку на высоте 2,38 метра – это новый личный рекорд армейского спортсмена, выступающего под нейтральным флагом.
Легкоотлет ЦСКА/Самара занял второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на турнире в Германии
Целью данных мероприятий является профилактика ДТП с участием детей-пассажиров. Зачастую несовершеннолетние участники дорожного движения получают травмы в результате того, что перевозятся родителями в салоне автомобиля без использования специальных детски
Сотрудники самарской Госавтоинспекции проводят спецрейды «Детское удерживающее устройство»
Во всех районах города на более чем 30-ти тротуарах перед пешеходными переходами работники дорожных служб с использованием заранее подготовленных трафаретов нанесли предупреждающие надписи желтого цвета: «Внимание! Возьми ребенка за руку!», «Пешеход! Убед
В Самаре сотрудники ГИБДД помогали пешеходам переходить проезжую часть не только правильно, но и безопасно
Не исключено, что томаты из Турции будут поставляться в определенные сезоны, когда без импорта не обойтись, отметил министр.
Александр Ткачев не исключил возобновления поставок томатов из Турции
Александр Ткачёв рассказал, как государство финансирует сельское хозяйство, каковы условия возврата турецких томатов на российский рынок и кем он видит себя в новом электоральном цикле.
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев — РБК: «Еще лет 10 и получим новую страну»
По данным оперативников, 24-летний подозреваемый нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В Тольятти полицейские задержали молодого человека с пакетом марихуаны
По данным полиции, злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Ранее задержанный самарец оказался причастным ещё к одному преступлению - разбойному нападению на магазин
сегодня  Четверг, 31 августа, 18:23
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/08:
USD 58.73
0.2
EUR 70.2
-0.23
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Легкоотлет ЦСКА/Самара занял второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на турнире в Германии

31 августа 2017 17:18
71
Лысенко преодолел планку на высоте 2,38 метра – это новый личный рекорд армейского спортсмена, выступающего под нейтральным флагом.
Легкоатлет ЦСКА/Самара Данил Лысенко занял второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на международном турнире в немецком городе Эберштадт.

Победил на данном старте катарский прыгун в высоту Мутаз Эсса Баршим с результатом 2 метра 40 сантиметров. Лысенко преодолел планку на высоте 2,38 метра – это новый личный рекорд армейского спортсмена, выступающего под нейтральным флагом. 

Чемпионат мира стал для 20-летнего Лысенко первым взрослым международным стартом в карьере.

В Эберштадте Данил начал с высоты 2.10 и все высоты до 2.33 включительно брал с первой попытки. Затем со второй преодолел 2.36 и установил личный рекорд. А следующую высоту 2.38 вновь взял с первой попытки, улучшив свое личное достижение. На этом 20-летний россиянин не остановился и трижды пытался преодолеть планку на высоте 2.40! Пока этот рубеж спортсмену не покорился.

Соревнования среди мужчин по прыжкам в высоту проводятся в Эберштадте с 1979 года, среди победителей есть и российские спортсмены - Иван Ухов, Андрей Сильнов и Вячеслав Воронин, а теперь и легкоатлет ЦСКА/Cамара Данил Лысенко, сообщает пресс-служба  ЦСКА/Самара. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
29 августа 2017  10:32
Кубок Чемпионата мира FIFА покинул витрину Музея и отправляется в долгое путешествие
Кубок Чемпионата мира FIFА покинул витрину Музея и отправляется в долгое путешествие
Начиная с сентября, Кубок отправится в путешествие по России и посетит более 50 других стран. ЧМ-2018
233
28 августа 2017  11:24
На стадионе «Самара Арена» приступили к монтажу кровли с применением поликарбоната
На стадионе «Самара Арена» приступили к монтажу кровли с применением поликарбоната
Строительство стадиона завершится в декабре 2017 года. ЧМ-2018
555
23 августа 2017  19:48
Готовность арены составляет более 70 процентов.
Строительство «Самара-Арены» отстало от графика на 30 дней
 Готовность арены составляет более 70 процентов.  ЧМ-2018
471
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6416
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6953
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6854
Весь список
Спорт в регионе
31 августа 2017  17:18
Лысенко преодолел планку на высоте 2,38 метра – это новый личный рекорд армейского спортсмена, выступающего под нейтральным флагом.
Легкоотлет ЦСКА/Самара занял второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на турнире в Германии
Лысенко преодолел планку на высоте 2,38 метра – это новый личный рекорд армейского спортсмена, выступающего под нейтральным флагом.    Спорт в регионе
71
31 августа 2017  10:29
Новый учебный год в Самарской области откроет Футбольный урок о ЧМ-2018
Новый учебный год в Самарской области откроет Футбольный урок о ЧМ-2018
Школьники познакомятся с историей турниров FIFA и деталями подготовки России к крупнейшему футбольному турниру планеты. Спорт в регионе
238
30 августа 2017  11:30
Состоится торжественная встреча со спортсменами Самарской области – призерами Универсиады
Состоится торжественная встреча со спортсменами Самарской области – призерами Универсиады
По итогам соревнований представители региона завоевали 10 медалей. Спорт в регионе
174
29 августа 2017  20:34
В турнире приняли участие команды прокуратур Самарской, Пензенской и Саратовской областей, а также республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия и Мордовия.
В Новокуйбышевске состоялся турнир по мини-футболу среди работников органов прокуратуры ПФО
В турнире приняли участие команды прокуратур Самарской, Пензенской и Саратовской областей, а также республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия и Мордовия.  Спорт в регионе
240
29 августа 2017  17:31
В Индианаполисе (США) завершилось первенство мира по плаванию. В нем принимали участие более 600 спортсменов (девушки 14-17 лет, юноши 15-18 лет) из 93 стран.
Новокуйбышевская спортсменка стала двукратным призером первенства мира по плаванию
В Индианаполисе (США) завершилось первенство мира по плаванию. В нем принимали участие более 600 спортсменов (девушки 14-17 лет, юноши 15-18 лет) из 93 стран.  Спорт в регионе
201
29 августа 2017  16:14
В Каире (Египет) состоялся чемпионат мира по современному пятиборью.
Самарский пятиборец стал бронзовым призером чемпионата мира
В Каире (Египет) состоялся чемпионат мира по современному пятиборью.  Спорт в регионе
172
28 августа 2017  23:24
Президент также поздравил женскую сборную России по плаванию, в которой выступала тольяттинка Анастасия Гуженкова, победившая на Универсиаде в эстафете 4 по 200 вольным стилем.
Владимир Путин поздравил спортсменов Самарской области с победой на Универсиаде
Президент также поздравил женскую сборную России по плаванию, в которой выступала тольяттинка Анастасия Гуженкова, победившая на Универсиаде в эстафете 4 по 200... Спорт в регионе
229
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
719
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
537
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7346
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1523
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
6040
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1927
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
667
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2316
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2120
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1759
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1922
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
6151
Весь список

Мероприятия
В Самаре сотрудники ГИБДД помогали пешеходам переходить проезжую часть не только правильно, но и безопасно
На Грушинской поляне пройдет конкурс «Лучший по профессии среди работников лесного хозяйства»
В Самарской областной библиотеке стартует акция «Виват, студент! Виват библиотека!»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Крутых Ключах сгорела вместе с книгами одна из трёх уличных библиотек

868

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

594

На проспекте Кирова в Самаре сгорел автомобиль

547
за неделю

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

6892

Самарцы наблюдали, как на улице Молодогвардейской мужчина на поводке выгуливал тигра

3147

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

2105
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда