Легкоатлеты ЦСКА/Самара взяли золото и бронзу на Первенстве России

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В Санкт-Петербурге, в манеже на Крестовском острове, завершилось Первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет. Свыше 450 сильнейших легкоатлетов страны разыграли медали в беге на различные дистанции, прыжках с шестом, прыжках в длину, в высоту, толкании ядра.Две награды взяли спортсмены ЦСКА/Самара. Первое место в прыжках в высоту занял мастер спорта Международного класса, преодолев отметку в 2,28 метра (это новый рекорд питерского манежа). Спортсмен ЦСКА/Самара, кандидат в мастера спортастал третьим в беге на дистанции 3000 метров. Финишную черту он пересек с результатом 8 минут 12 секунд, сообщает ЦСКА/Самара.