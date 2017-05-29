Легкоатлеты Самарской области завоевали четыре медали командного чемпионата России
29 мая 2017 16:49
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В метании молота Софья Палкина, метнув снаряд на 67, 91 метра, заняла второе место. Серебро также завоевал Александр Юрченко в тройном прыжке с результатом 16,54 метра. В беге на 400 метров с барьерами Валерия Храмова финишировала за 56,67 секунды, завоевав золотую медаль. Еще одно золото в активе Максима Ухова, который показал лучшее время в беге на
200 метров (21,23 секунды).
По итогам командного зачета Самарская область заняла 5-е место в Высшей лиге (вторая по рангу после суперлиги).
«Рад за наших ребят, они показали хорошие результаты. В каждом виде программы была серьезная конкуренция, жесткая борьба за медали. Самарские атлеты достойно представили наш регион», - считает председатель самарской областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук, сообщает пресс-служба облправительства.
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