Легкоатлеты Самарской области завоевали четыре медали командного чемпионата России

88

В метании молота Софья Палкина, метнув снаряд на 67, 91 метра, заняла второе место. Серебро также завоевал Александр Юрченко в тройном прыжке с результатом 16,54 метра. В беге на 400 метров с барьерами Валерия Храмова финишировала за 56,67 секунды, завоевав золотую медаль. Еще одно золото в активе Максима Ухова, который показал лучшее время в беге на200 метров (21,23 секунды).По итогам командного зачета Самарская область заняла 5-е место в Высшей лиге (вторая по рангу после суперлиги).«Рад за наших ребят, они показали хорошие результаты. В каждом виде программы была серьезная конкуренция, жесткая борьба за медали. Самарские атлеты достойно представили наш регион», - считает председатель самарской областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук, сообщает пресс-служба облправительства.