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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель уже в Самаре

25 февраля 2018 21:17
488
Самаре Петер Шмейхель планирует посвятить одну из авторских спортивных программ, которые он ведет на телеканале
"Легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель уже в Самаре в компании "RT"! А вы уже видели Петера в нашем городе?", - сообщается в Твиттере SMR2018.

Городу-организатору Чемпионата Мира-2018 - Самаре - лучший вратарь по версии международной федерации футбольной истории и статистики Петер Шмейхель планирует посвятить одну из авторских спортивных программ, которые он ведет на телеканале "Russia Today".
Шмейхель планирует посетить достопримечательности Самары: он побывает на "Дне", узнает о вкладе самарских конструкторов в освоение космоса и встретится с воспитанниками центра подготовки футболистов ФК "Крылья Советов", сообщает Волга Ньюс.  
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