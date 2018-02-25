Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель уже в Самаре
25 февраля 2018 21:17
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Городу-организатору Чемпионата Мира-2018 - Самаре - лучший вратарь по версии международной федерации футбольной истории и статистики Петер Шмейхель планирует посвятить одну из авторских спортивных программ, которые он ведет на телеканале "Russia Today".
Шмейхель планирует посетить достопримечательности Самары: он побывает на "Дне", узнает о вкладе самарских конструкторов в освоение космоса и встретится с воспитанниками центра подготовки футболистов ФК "Крылья Советов", сообщает Волга Ньюс.
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