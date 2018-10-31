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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

«Ладе» помогут вернуться в КХЛ

31 октября 2018 22:39
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Власти Самарской области намерены оказать содействие двукратному чемпиону России в поиске спонсоров для возвращения в элиту.
Власти Самарской области намерены оказать содействие двукратному чемпиону России в поиске спонсоров для возвращения в элиту.
Работу по возвращению в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) тольяттинская «Лада» будет вести при поддержке Самарской области. Региональное руководство не планирует тратить на команду средства из областного бюджета, но окажет клубу содействие в поиске частных средств. Об этом «Известиям» сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Дважды становившаяся чемпионом России «Лада» была исключена из КХЛ минувшей весной. Сейчас команда выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) — втором по значимости турнире страны.

— На «Ладу» были предусмотрены средства в бюджете 2017 и 2018 годов, и, конечно, крайне важно, чтобы клуб мог играть в КХЛ, — заявил Дмитрий Азаров «Известиям» на прошедшем в Ульяновске форуме «Россия — спортивная держава». — Но задайте вопрос Дмитрию Чернышенко (президент КХЛ. — «Известия») о нынешних приоритетах лиги. В момент исключения «Лады» из КХЛ мы вели жесткую дискуссию. И, поверьте, были приняты беспрецедентные меры. Были встречи и непростые разговоры с руководством лиги. Но нужно понимать, что КХЛ выстраивается как коммерческая лига. В чем была главная проблема «Лады» кроме низких мест в турнирной таблице? В том, что она на 70% финансировалась из регионального бюджета. Политика лиги четко отражена в критериях оценки деятельности клубов. Одним из важнейших по удельному весу является внебюджетное финансирование. В коммерческой лиге должны играть коммерческие клубы.

Тольяттинцы были выведены из элиты отечественного хоккея на основании рейтинга эффективности клубов, который КХЛ ввела в мае 2017-го. Спортивные результаты за последние три сезона составляют 20% влияния на общий рейтинг. У «Лады» они были низкими — команда ни разу не попала в плей-офф, а в регулярном чемпионате трижды занимала предпоследнее место в таблице Восточной конференции. Еще 10% рейтинга составляет доля бюджетных средств в финансировании клуба. Именно на спортивные результаты и чрезмерное региональное финансирование ссылался президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, когда по окончании прошлого сезона объяснял решение исключить «Ладу» и ханты-мансийскую «Югру», а годом ранее — новокузнецкий «Металлург».

Долгое время «Ладу» поддерживал знаменитый местный автозавод. Но в 2005 году после выхода команды в финал Суперлиги финансирование прекратилось. Это не помешало главному тренеру Петру Воробьеву в следующем сезоне вывести в плей-офф собранный из игроков фарм-клуба, свободных агентов и ранее не игравшей на высшем уровне молодежи коллектив. Хотя специалисты прогнозировали клубу скорый крах, в первом раунде плей-офф тольяттинцами был выбит действующий чемпион московское «Динамо». На протяжении нескольких лет «Лада» имела определенные проблемы с финансированием, из-за которых в 2010 году покидала КХЛ, но вернулась в лигу спустя четыре года.

По словам самарского губернатора, местный бизнес не имеет больших возможностей помогать профессиональному спорту, хотя в 2000-е годы он был активно задействован в финансировании команд высшего эшелона.

— В последние годы на муниципальных, региональных и государственных подрядах работали фирмы из других субъектов Российской Федерации, а областной бюджет взял на себя содержание профессионального спорта, — добавил Дмитрий Азаров. — Спорт высших достижений оказался на бюджетном финансировании, а это принципиально неправильно. И у КХЛ здесь есть очень четкая позиция: «Найдете спонсоров — пожалуйста, возвращайтесь в лигу, мы готовы это рассмотреть». Но эти деньги должны быть частными.

Губернатор подчеркнул, что власти региона готовы помогать «Ладе» искать спонсоров, и отметил, что ставка будет сделана именно на возвращение в элиту тольяттинцев, а не самарского ЦСК ВВС. Последний клуб также выступает в ВХЛ, а в 1990-е и начале 2000-х годов играл в Суперлиге.

— Еще раз подчеркну: главная проблема — в отсутствии частных вложений в клуб. Будем их искать, будем прорабатывать варианты и пытаться привлечь спонсоров для того, чтобы «Лада» могла вернуться в КХЛ, — резюмировал Азаров. — Речь идет именно о «Ладе» — на нее будут нацелены усилия по возвращению представителя нашего региона в КХЛ. Как управленец я понимаю руководителей лиги и их логику. Но сердцем я не могу принять того решения, которое весной было принято в отношении «Лады». Будем думать, как исправить ситуацию.

В марте министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что в КХЛ было отправлено гарантийное письмо, в котором был подтвержден бюджет «Лады» на сезон-2018/19 в размере 550 млн рублей. Позже тогдашний генеральный директор клуба Владимир Вдовин заявил, что общий бюджет составит 800 млн рублей.

— Возвращение «Лады» в КХЛ — наша главная и самая сложная задача, — сказал «Известиям» спортивный директор тольяттинцев Владимир Кречин. — Руководство клуба будет решать ее совместно с руководством Самарской области и нашего главного спонсора. Тольятти — город с богатыми хоккейными традициями и замечательными болельщиками, и у нас есть перед ними обязательства вернуть команду в КХЛ. А пока играем в ВХЛ, бьемся за победу в каждом матче и стремимся решить задачу, поставленную перед сезоном губернатором области, — быть в тройке призеров.

Тольяттинский клуб побеждал в первенстве Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ) в 1994 и 1996 годах, а также завоевывал серебро МХЛ в 1993 и 1995 годах. В чемпионате России среди команд Суперлиги «Лада» становилась серебряным призером в 1997-м и 2005-м, бронзовым — в 2002 и 2003 годах. Сейчас клуб идет на третьем месте в регулярном чемпионате ВХЛ, отставая от лидирующего тюменского «Рубина» на три очка и имея матч в запасе. 
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