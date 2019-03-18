"Лада" стала самым посещаемым клубом чемпионата ВХЛ
18 марта 2019 21:01
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Международная федерация хоккея опубликовала ежегодный рейтинг посещаемости европейских команд.
Тольяттинская "Лада" заняла 81 место - 4215 зрителей в среднем на матче (вместимость "Лада Арены"- 6000).
"Лада" стала самым посещаемым клубом чемпионата ВХЛ, при этом обойдя 2 клуба КХЛ, передает пресс-служба минспорта СО.
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