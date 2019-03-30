"Лада" отправила в отставку тренерский штаб во главе с Емелиным

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"Учредителем хоккейного клуба "Лада" по итогам сезона ВХЛ-2018/19 было принято решение отправить в отставку тренерский штаб в полном составе. Руководство благодарит Анатолия Емелина, Аркадия Андреева, Александра Нестерова, Дмитрия Курошина и Сергея Медведева за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении тольяттинцев.Емелин был назначен главным тренером "Лады" в мае прошлого года. В текущем сезоне ВХЛ команда под его руководством заняла пятое место в регулярном чемпионате и вышла в плей-офф, где в первом раунде со счетом 1-3 в серии уступила красноярскому "Соколу".Нынешний сезон стал для "Лады" первым после возвращения в ВХЛ. До этого тольяттинский клуб на протяжении четырех сезонов выступал в КХЛ, однако решением совета директоров лиги не был включен в состав участников турнира на сезон-2018/19.