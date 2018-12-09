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"Лада" на выезде в Челябинске переиграла "Челмет" - 3:2Тольяттинская "Лада" на выезде в Челябинске переиграла "Челмет" 3:2 в регулярном сезоне ВХЛ.ХК "Лада" возглавляет турнирную таблицу лиги, выиграв шесть из семи последних матчей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.