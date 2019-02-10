"Лада" обыграла лидера турнира питерскую "СКА-Неву"- 3:0
10 февраля 2019 22:41
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Для нашей команды это третья победа подряд.
Игра прошла при аншлаге в "Лада Арене" - почти 6000 зрителей!
Тольяттинский клуб занимает 5 место, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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