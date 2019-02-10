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"Лада" обыграла лидера турнира питерскую "СКА-Неву"- 3:0

10 февраля 2019 22:41
53
Для нашей команды это третья победа подряд.
Сегодня ХК "Лада" в домашнем матче чемпионата ВХЛ обыграла лидера турнира - питерскую "СКА-Неву" (3:0).

Для нашей команды это третья победа подряд.

Игра прошла при аншлаге в "Лада Арене" - почти 6000 зрителей!

Тольяттинский клуб занимает 5 место, передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:   пресс-служба минспорта СО
 
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