Курсант СЮИ Лилия Васильева успешно выступила на Универсиаде-2017 в Казахстане
8 февраля 2017 19:12
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На следующий день Лилия завоевала свою вторую медаль Универсиады-2017 в Казахстане. В гонке преследования на 5 км
свободным стилем наша спортсменка показала второй результат, уступив ещё одной россиянке Анне Нечаевской 18,1 секунды.
В спринте классическим стилем Лилия Васильева финишировала со вторым результатом, уступив победительнице – Марии Давыденковой всего 2,39 секунды.
В эстафете 3х5 км тройка представительниц сборной России (Лилия Васильева, Ольга Репницина, Анна Нечаевская) заняла 1 место и тем самым принесла 20-ю золотую медаль на Универсиаде-2017.
В женском масс-старте на 15 км с результатом 44:09.7 она вновь стала золотым призером.
Трижды пересекала финишную черту первой младший лейтенант Васильева и дважды второй.
Таким образом, с большим отрывом от ближайшего преследователя, сборной Казахстана, сборная России стала победителем общекомандного медального зачета, сообщает пресс-служба СЮИ ФСИН России.
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