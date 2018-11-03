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Кубок России. "Нова" сильнее "Ярославича"

3 ноября 2018 22:17
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Теперь нас ждет решающий матч с питерским
На матч с «Ярославичем» «Нова» выходила в ранге фаворита. Впрочем, в первой половине сета, превосходство волжан заметить было трудно. «Ярославич» хорошо подавал, «Нова» демонстрировала не самые лучшие цифры в приеме. Не удивительно, что в какой-то момент ярославцы оказались впереди – 13:10. Тайм-аут Брянского, возымел свое действие. На подаче Воронкова, «Нова» убила интригу в первой партии – 17:13. В концовке партии волжане уже не давали повода усомниться в своем превосходстве – 25:16

Начало второго сета прошло под контролем «Новы» – 15:8. После чего Брянский дал возможность отдохнуть Бирюкову, Съёмщикову, Шкулявичусу и Свентицкису. В бой вступили резервные войска, и сопернику удалось одержать локальный успех, сравняв счет – 17:17. После обратной двойной замены, счет начал расти уже в пользу «Новы». Победный мяч в партии волжане заработали на блоке – 25:22.

Третий сет сюрпризов не принес. Лидерство «Новы» в дебюте партии – 14:7, безуспешная погоня «Ярославич» и окончательная победа в матче 25:19. Теперь судьба единственной путевки в «Финал четырех» Кубка России решиться в матче «Новы» с питерским «Зенитом», который состоится 4 ноября в Новосибирске в 13.00 по самарскому времени.

Константин Брянский, главный тренер ВК «Нова» (Самарская область):

- Хотелось посмотреть в игре всех наших волейболистов, которые прилетели в Новосибирск. Из-за разницы во времени тренировочный процесс у нас немного нарушен. Поэтому нужно было поиграть, получить нагрузку всем ребятам. Да, были небольшие сбои, не все хорошо
входили в игру. Но проявили командный дух, за что я благодарен ребятам. Впереди у нас встреча с «Зенитом», и у нас есть шанс на первое место в группе. Но мы пока об этом не думаем, просто настраиваемся на матч с сильным соперником. 

Юрий Филиппов, главный тренер ВК «Ярославич» (Ярославль):

- Игра у нас не получилась. Мы неважно выглядели во всех компонентах – на приеме,  в атаке. Очень много ошибок было. Пытались заменами внести какую-то свежесть, но не получилось. Делаем выводы и работаем дальше, передает пресс-служба ВК "Нова". 



Фото:  пресс-служба ВК "Нова"
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