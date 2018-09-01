"Крылья" взлетели со дна таблицы после победы над "Анжи"

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И самарцы, и махачкалинцы пытались активно играть в атаку, "Крылья" чаще били, а "Анжи" больше попадал в створ. Однако действительно сложной работы у голкиперов обеих команд не было. Потенциально опасные моменты защитники нейтрализовывали заранее, а удары летели или выше ворот, или мимо, или прямо в руки вратарям.Крылья Советов – Анжи. 1:0. Сергей Корниленко, Российская Премьер-Лига, 6 тур 01.09.2018Однако всё изменилось на 83-й минуте. Очередную подачу Виталия Денисова с углового ветеран самарского клуба Сергей Корниленко преобразовал в гол. 35-летний нападающий выиграл позицию у своего опекуна и точно пробил головой в дальний угол — 1:0.До конца матча махачкалинцы не успели ничем ответить соперникам, в итоге проиграли, так и оставшись на последнем месте в таблице. "Крылья" же взлетели со дна в середину.РПЛ, шестой тур."Крылья Советов" — "Анжи" — 1:0.Гол: Корниленко 83' (1:0).Турнирная таблица.1. "Зенит" — 15 очков.2. "Ростов" — 13.3. "Спартак" — 13....8. "Крылья Советов" — 7.16. "Анжи" — 3.Фото: ФК "КС"