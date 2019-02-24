"Крылья" сыграли вничью с чемпионом Казахстана "Астаной" – 0:0

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Встречей с чемпионом Казахстана наша команда завершила игровую программу сбора. Всего в это межсезонье самарцы провели 10 матчей и ни в одном не уступили. До 1 марта "Крылья" продолжат тренироваться в Турции, после чего вылетят в Москву на матч 18-го тура РПЛ, в котором сыграют с "Локомотивом", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"