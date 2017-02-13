"Крылья советов" и бренд "Самара" снова подарили городу открытый турнир по киккеру
13 февраля 2017 17:49
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Cостязание лучших игроков в киккер открыли легендарный игрок "Крыльев Советов" Антона Бобёр, который пожелал всем удачи, а также форвард и лучший бомбардир "Крыльев" Сергея Корниленко, который сейчас вместе со всей командой находится на тренировочных сборах в Турции.
Турнир посетили более 50 любителей футбола. Также поучаствовать в турнире пришли ветераны "Крыльев" - Вячеслав Попов и рекордсмен "Крыльев" по числу игр в новейшей истории - Антон Бобёр. Смогли принять участие в игре и представители СМИ. Поединки прошли на одном дыхании. Борьба за выход в плей-офф шла до пяти забитых голов среди участников сразу в восьми группах. Третье место занял новичок турнира Анатолий Елунин. А вот первое и второе места у прошлогодних призеров. Правда, чемпион I-го Кубка по киккеру Вячеслав Зотов уступил звание лучшего Сергею Иванову, который год назад был вторым.
Все призеры получили памятные призы от "Крыльев Советов" и бренда "Самара" из рук генерального директора Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игоря Поварова и Мисс-КС Юлии Колотилкиной.
Нельзя обойти вниманием и успешное выступление на турнире Регины Шариповой, которая единственная из девушек вышла в стадию плей-офф и даже дошла до 1/4 финала. "Крылья Советов" отметили участницу специальным призом.
Стоит отметить, что гости встречи и участники турнира смогли развлечь себя и в других активных конкурсах от "Крыльев" и бренда "Самара". Большим спросом пользовалась фото-зона, а также турнир по пив-понгу. Также призы можно было выиграть в футбольной викторине, которую провел известный спортивный комментатор, Андрей Миронов.
«В прошлом году подобный турнир был проведен в Самаре впервые в истории и оказался весьма популярен среди болельщиков и горожан, именно поэтому было решено и в этом году порадовать фанатов состязанием по киккеру. Бренд «Самара» с удовольствием открывает для болельщиков новые увлечения и модные направления культурного отдыха, способствуя развитию высокой культуры «боления», в том числе ответственного потребления пива совершеннолетними любителями футбола», – говорит бренд-менеджер Дарья Агзамова.
«Очень приятно видеть такой активный отклик со стороны болельщиков на этот турнир, который клуб и бренд "Самара" проводят уже во второй раз. Зимняя пауза в футболе не должна быть скучной, поэтому такие встречи очень важны для всех. Надеюсь, что все, кто пришел сегодня, остались довольны и получили позитивные эмоции от турнира. До футбола осталось меньше месяца, поэтому ждём всех 5-го марта на "Металлурге"!», - отметил генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.
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