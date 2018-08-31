"Крылья" подписали длительный контракт  с уругвайским защитником Агустином Рохелем

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"Крылья" подписали длительный контракт с уругвайским защитником Агустином РохелемСегодня футбольный клуб "Крылья Советов" оформил все документы, связанные с переходом в нашу команду Агустина Рохеля. Уругвайский защитник подписал длительный контракт с самарцами, соглашение рассчитано на четыре года. За "Крылья" Агустин будет выступать под 18 номером.Рохель — воспитанник столичного клуба "Насьональ". Провел 14 игр за молодежную сборную Уругвая и забил один гол. В прошлом году Рохель в составе молодёжной сборной Уругвая выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки в Эквадоре. Также в составе молодежной сборной Агустин принял участие в чемпионате мира в Южной Корее. В матче за 3-е место Уругвай уступил сверстникам из Италии по пенальти, передает пресс-служба ФК "КС"."Перспективный парень, успехов ему в Крыльях!", - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.Фото: пресс-служба ФК "КС"