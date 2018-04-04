"Крылья Советов" завершили выступление в Кубке России проиграв московскому "Спартаку" - 1:3

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На 20-й минуте Зе Луиш забил первый гол в ворота Евгения Конюхова – 0:1.На 71-й минуте у москвичей точным ударом отличился Квинси Промес, а спустя шесть минут ворота "Крыльев" поразил Луис Адриано – 0:3.Самарцы отыграли один мяч в компенсированное время: мяч в ворота соперника головой отправил Александр Соболев – 1:3.Команда Андрея Тихонова завершает выступление в Кубке России на стадии 1/4 финала.Следующий матч самарцы проведут в рамках Первенства ФНЛ.7 апреля на "Металлурге" наша команда сыграет против московского "Спартака-2".