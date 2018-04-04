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"Крылья Советов" завершили выступление в Кубке России проиграв московскому "Спартаку" - 1:3

4 апреля 2018 20:50
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Следующий матч самарцы проведут в рамках Первенства ФНЛ.
"Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 15833 зрителей, со счетом 1:3 уступили действующему чемпиону страны, московскому "Спартаку", сообщает пресс-служба ФК "КС".

На 20-й минуте Зе Луиш забил первый гол в ворота Евгения Конюхова – 0:1.

На 71-й минуте у москвичей точным ударом отличился Квинси Промес, а спустя шесть минут ворота "Крыльев" поразил Луис Адриано – 0:3.

Самарцы отыграли один мяч в компенсированное время: мяч в ворота соперника головой отправил Александр Соболев – 1:3.

Команда Андрея Тихонова завершает выступление в Кубке России на стадии 1/4 финала.

Следующий матч самарцы проведут в рамках Первенства ФНЛ.

7 апреля на "Металлурге" наша команда сыграет против московского "Спартака-2". 
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Комментарии



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