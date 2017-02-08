"Крылья Советов" завершили второй сбор
8 февраля 2017 12:50
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Самарская команда завершила второй зарубежный сбор, проходивший в турецком Белеке. За время подготовки "Крылья" провели три контрольных матча и пополнились двумя новыми футболистами. Сбор команда завершила легкой тренировкой. "Крылья" снова соберутся в Белеке 11 февраля, сообщает сайт ФК.
Третий, заключительный сбор продлится до 25 февраля. Во время подготовки "Крылья Советов" планируют провести 3 контрольных матча.
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