"Крылья Советов" завершили второй сбор

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Самарская команда завершила второй зарубежный сбор, проходивший в турецком Белеке. За время подготовки "Крылья" провели три контрольных матча и пополнились двумя новыми футболистами. Сбор команда завершила легкой тренировкой. "Крылья" снова соберутся в Белеке 11 февраля, сообщает сайт ФК.Третий, заключительный сбор продлится до 25 февраля. Во время подготовки "Крылья Советов" планируют провести 3 контрольных матча.