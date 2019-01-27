"Крылья Советов" завершили первый учебно-тренировочный сбор в ОАЭ

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Сегодня, после победного матча с латвийской "Ригой", наша команда провела утреннюю восстановительную тренировку и завершила свой первый этап подготовки к весенней части РПЛ. После обеда "Крылья Советов" отправятся в аэропорт Дубай, откуда вечерним рейсом вылетят в Россию.После нескольких выходных самарцы продолжат подготовку к сезону. Второй сбор "Крылья" проведут в турецком Белеке с 31 января по 13 февраля. В рамках турецкого сбора запланировано несколько контрольных матчей, которые пройдут 2, 6 и 12 февраля. О соперниках будет сообщено дополнительно, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"