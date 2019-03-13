"Крылья Советов" заключили соглашение с болельщиком, выпускающим мыло с клубной символикой

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На одной из встреч с болельщиками Никита обратился в клуб за разрешением использовать символику "Крыльев" для изготовления совместного продукта. Клуб оценил идею положительно и поддержит проект со своей стороны.Стоит отметить, что продажи мыла с символикой "Крыльев" будут осуществляться через страницы партнера в соцсетях Вконтакте и Instagram.Стоимость прямоугольного мыла – 300 рублей, стоимость овального бруска – 250 рублей.Уважаемые болельщики! Если у вас есть идеи по реализации совместных проектов, то клуб всегда открыт для ваших идей. Свои письма и идеи вы можете присылать по адресу: marketing@ks-samara.com, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"