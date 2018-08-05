"Крылья Советов" вышли в суперфинал чемпионата России по пляжному футболу
5 августа 2018 19:14
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В решающей игре был обыгран чемпион прошлого сезона - московский "Локомотив" (4:3). Молодцы, парни, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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