"Крылья Советов" вышли в 1/16 финала Кубка России, обыграв "Сызрань-2003" - 2:0

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На 28-й минуте первый мяч забил Денис Ткачук.Второй гол он же забил на второй добавленной минуте – 2:0.Следующий матч в Первенстве России среди команд ФНЛ "Крылья" проведут на "Металлурге" 27 августа. Подопечные Андрея Тихонова сыграют с "Сибирью", сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото ФК "КС"