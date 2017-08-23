"Крылья Советов" вышли в 1/16 финала Кубка России, обыграв "Сызрань-2003" - 2:0
23 августа 2017 21:25
40
На 28-й минуте первый мяч забил Денис Ткачук.
Второй гол он же забил на второй добавленной минуте – 2:0.
Следующий матч в Первенстве России среди команд ФНЛ "Крылья" проведут на "Металлурге" 27 августа. Подопечные Андрея Тихонова сыграют с "Сибирью", сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
23 августа 2017 19:48
Готовность арены составляет более 70 процентов. ЧМ-2018
104
16 августа 2017 10:53
Количество взлетно-посадочных операций также удвоится. ЧМ-2018
259
7 августа 2017 16:06
Параллельно на стадионе идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола – они выполнены на треть. ЧМ-2018
348
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6407
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6939
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6844
Спорт в регионе
23 августа 2017 21:25
Следующий матч в Первенстве России среди команд ФНЛ "Крылья" проведут на "Металлурге" с "Сибирью" 27 августа. Спорт в регионе
40
23 августа 2017 19:15
В первенстве приняли участие более 700 ориентировщиков из 42 регионов страны. Спорт в регионе
81
23 августа 2017 13:16
2 сентября команды сыграют в Саратове. Спорт в регионе
170
23 августа 2017 11:30
Праздничное мероприятие пройдет на площадке перед торговым центром «МЕГА». Спорт в регионе
134
22 августа 2017 21:00
В состязаниях приняли участие юниоры и юниорки до 24 лет из 26 регионов России. Спорт в регионе
170
22 августа 2017 18:42
Спорт в регионе
205
22 августа 2017 09:42
В Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны. Спорт в регионе
172
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
419
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7211
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1427
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5601
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1846
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2940
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
589
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2255
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2044
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1690
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1853
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5800
Мероприятия