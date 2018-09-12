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"Крылья Советов" внесли в заявку Йоана Молло и отзаявили Гиорги Лория

12 сентября 2018 20:41
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Сегодня Гиорги прибыл в Самару из расположения сборной Грузии и тепло попрощался с партнерами по команде.
Футбольный клуб "Крылья Советов" внес в заявку на сезон РПЛ 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло, который уже дважды выступал за наш клуб и перешел в "Крылья" на правах свободного агента. Комитет РФС разрешил самарского клубу дозаявить Молло вне регистрационного периода. За "Крылья Советов" Йоан Молло будет выступать под номером 89.

Также "Крылья" отзаявили 32-летнего грузинского голкипера Гиорги Лория, который выступал за "Крылья" с 2015 года и минувший сезон провел на правах аренды в махачкалинском "Анжи".

Сегодня Гиорги прибыл в Самару из расположения сборной Грузии и тепло попрощался с партнерами по команде.

"Крылья Советов" благодарят Гиорги Лория за выступление за наш клуб и желают ему дальнейших успехов в карьере, передает пресс-служба ФК "КС". 
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