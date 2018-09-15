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"Крылья Советов" в Туле уступили местному "Арсеналу" – 0:4

15 сентября 2018 21:57
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Следующий матч
В матче седьмого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Туле уступили местному "Арсеналу" – 0:4.

В составе хозяев два мяча забил Сергей Ткачев. Третий мяч в воротах самарцев оказался после точного удара Джорджевича, четвёртый гол  забил Бакаев – 4:0.

Следующий матч "Крылья" проведут 24 сентября. На "Самара Арене" наша команда сыграет с "Краснодаром", передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:   пресс-служба ФК "КС"
 
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