"Крылья Советов" в Туле уступили местному "Арсеналу" – 0:4

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В составе хозяев два мяча забил Сергей Ткачев. Третий мяч в воротах самарцев оказался после точного удара Джорджевича, четвёртый гол забил Бакаев – 4:0.Следующий матч "Крылья" проведут 24 сентября. На "Самара Арене" наша команда сыграет с "Краснодаром", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"