"Крылья Советов" в Томске проиграли местной "Томи" - 0:1
8 ноября 2017 20:19
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В итоге 0:1, поражение "Крыльев Советов". Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 12 ноября. На "Металлурге" самарцы сыграют с "Химками", сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"
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