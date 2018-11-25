"Крылья Советов" в Москве уступили местному "Спартаку" – 1:3

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Самарцы открыли счет на 49-й минуте. Сергей Корниленко отправил мяч в сетку ворот Артема Реброва – 1:0.На 59-й минуте пустые ворота поразил Ханни, а через минуту в результате выхода один на один в дальний угол ворот самарцев мяч зашел после удара Мельгарехо – 2:1.Точку в матче поставил Луиса Адриано, который отличился на 90-й минуте – 3:1 в пользу "Спартака".Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 1 декабря на выезде против "Оренбурга", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"