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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" в Казани проиграли "Рубину" - 1:2

1 октября 2018 23:03
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На последней минуте компенсированного времени, после штрафного удара Сердар Азмун смог отправить мяч в ворота самарцев.
В матче 9 тура РПЛ "Крылья Советов" на "Казань Арене" встречались с "Рубином".

Счет в матче открыли хозяева поля, на 27 минуте матча отличился Подберезкин.

Сравняли счет самарцы почти сразу после перерыва на 49 минуте матча мяч забивает Каннуников.

На последней минуте компенсированного времени, после штрафного удара Сердар Азмун смог отправить мяч в ворота самарцев.

В итоге – победа "Рубина" 2:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в субботу, 6 октября, на "Самара Арене" против московского "Динамо". Начало игры в 15:00. передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:    пресс-служба ФК "КС"
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