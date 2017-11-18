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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" в Астрахани обыграли местный "Волгарь" – 1:0

18 ноября 2017 19:09
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Эта победа стала для
В матче 24-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги "Крылья Советов" на выезде в Астрахани обыграли местный "Волгарь" – 1:0.

На 43-й минуте Алан Чочиев отправил мяч в сетку ворот "Волгаря".

Эта победа стала для "Крыльев" второй над "Волгарем" в этом сезоне. 

Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 25 ноября. На "Металлурге" самарцы сыграют с ярославским "Шинником", сообщает пресс-служба ФК "КС". 




Фото:    ФК "КС"
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