"Крылья Советов" в Астрахани обыграли местный "Волгарь" – 1:0
18 ноября 2017 19:09
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На 43-й минуте Алан Чочиев отправил мяч в сетку ворот "Волгаря".
Эта победа стала для "Крыльев" второй над "Волгарем" в этом сезоне.
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 25 ноября. На "Металлурге" самарцы сыграют с ярославским "Шинником", сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"
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