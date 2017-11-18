"Крылья Советов" в Астрахани обыграли местный "Волгарь" – 1:0

162

На 43-й минуте Алан Чочиев отправил мяч в сетку ворот "Волгаря".Эта победа стала для "Крыльев" второй над "Волгарем" в этом сезоне.Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 25 ноября. На "Металлурге" самарцы сыграют с ярославским "Шинником", сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото: ФК "КС"