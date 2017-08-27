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"Крылья Советов" уверенно обыграли "Сибирь" из Новосибирска – 3:0

27 августа 2017 21:11
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Самарцы набрали 25 очков и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу.
"Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 7132 зрителя, обыграли "Сибирь" из Новосибирска – 3:0.

На 11-ой минуте ошибается оборона ''Сибири'' и Сергей Самодин отправляет мяч в ворота - 1:0.

На 72-ой минуте капитан "Крыльев" Иван Таранов точеным ударом забивает второй гол - 2:0.

Три минуты добавил арбитр, и на 93-ей минуте самарцы забили третий мяч. Отличный дальний удар в ближний угол у волжан удался Азеру Алиеву – 3:0.

Победа над "Сибирью" стала для "Крыльев" шестой подряд в текущем розыгрыше Первенства России. Самарцы набрали 25 очков и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу.

Следующий матч "Крылья" проведут в субботу, 2 сентября. На выезде они сыграют с "Оренбургом", сообщает пресс-служба ФК "КС". 




Фото    ФК "КС"

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