"Крылья Советов" уверенно обыграли "Сибирь" из Новосибирска – 3:0
27 августа 2017 21:11
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На 11-ой минуте ошибается оборона ''Сибири'' и Сергей Самодин отправляет мяч в ворота - 1:0.
На 72-ой минуте капитан "Крыльев" Иван Таранов точеным ударом забивает второй гол - 2:0.
Три минуты добавил арбитр, и на 93-ей минуте самарцы забили третий мяч. Отличный дальний удар в ближний угол у волжан удался Азеру Алиеву – 3:0.
Победа над "Сибирью" стала для "Крыльев" шестой подряд в текущем розыгрыше Первенства России. Самарцы набрали 25 очков и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу.
Следующий матч "Крылья" проведут в субботу, 2 сентября. На выезде они сыграют с "Оренбургом", сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото ФК "КС"
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