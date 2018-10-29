"Крылья Советов" уступили "Зениту" из Санкт-Петербурга – 0:1

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Единственный мяч гости забили в первом тайме. На 22-й минуте "Зенит" провел быструю атаку, которую точным ударом в дальний угол завершил Паредес.Заканчивали встречу "Крылья" вдесятером. На 78-й минуте вторую желтую карточку у нашей команды получил Рохель.Следующий матч самарцы проведут 1 ноября. В игре 1/8 финала Кубка России "Крылья" на "Самара Арене" сыграют с "Краснодаром", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"