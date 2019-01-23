"Крылья Советов" тренируются рядом со сборными, выступающими в Кубке Азии
23 января 2019 22:30
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В занятии участвовали все игроки самарской команды, кроме Срджана Мияйловича, получившего во вчерашней игре небольшое повреждение. Стоит отметить, что в общую группу с начала сбора вернулся защитник Владимир Полуяхтов. Перед началом тренировки вся команда и тренеры тепло поздравили Владимира с приятной новостью – сегодня у него родился сын.
Тренировки "Крылья" проводят на одном из полей большого спортивного центра Sheikh Zayed Cricket Stadium в Абу-Даби. На соседних полях тренируются не только различные команды, приехавшие для подготовки в межсезонье (в том числе и будущий соперник в контрольной игре – латвийская "Рига"), но и сборные, участвующие в Кубке Азии, который проходит сейчас в четырех городах ОАЭ. Здесь же находится детский тренировочный лагерь итальянского "Ювентуса", а также тренируются регбийные и другие команды.
На среду у "Крыльев" запланированы два тренировочных занятия – утреннее и вечернее. Стоит отметить, что контрольная игра 26 января с латвийской "Ригой", также пройдет на одном из полей Sheikh Zayed Cricket Stadium, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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