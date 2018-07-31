"Крылья Советов" сыграли вничью с московским ЦСКА – 0:0

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Перед началом встречи первый удар по мячу сделали два прославленных российских спортсмена – обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Чемпионата Европы, футболист, выступавший за "Крылья Советов" и ЦСКА Сергей Игнашевич, а также чемпион мира по хоккею, вратарь клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" и сборной России, уроженец Самары Семен Варламов.Сам поединок, несмотря на большое количество голевых моментов, в итоге завершился нулевой ничьей.Следующий матч "Крылья Советов" проведут 5 августа. На "Самара-Арене" команда Андрея Тихонова сыграет с "Оренбургом". Начало поединка – в 17:30, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"