"Крылья Советов" сыграли вничью с московским ЦСКА – 0:0
31 июля 2018 22:08
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Перед началом встречи первый удар по мячу сделали два прославленных российских спортсмена – обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Чемпионата Европы, футболист, выступавший за "Крылья Советов" и ЦСКА Сергей Игнашевич, а также чемпион мира по хоккею, вратарь клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" и сборной России, уроженец Самары Семен Варламов.
Сам поединок, несмотря на большое количество голевых моментов, в итоге завершился нулевой ничьей.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут 5 августа. На "Самара-Арене" команда Андрея Тихонова сыграет с "Оренбургом". Начало поединка – в 17:30, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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