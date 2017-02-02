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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" сыграли вничью с боснийским клубом "Железничар" – 0:0

2 февраля 2017 22:07
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Сегодня наша команда провела второй контрольный матч на сборе в Турции.
Сегодня наша команда провела второй контрольный матч на сборе в Турции. Соперником "Крыльев" стал боснийский клуб "Железничар". Матч прошел на поле отеля "Sueno", в котором располагаются самарцы, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото ФК "КС"
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Комментарии



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2 февраля 2017  22:07
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