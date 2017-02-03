"Крылья Советов" сыграли вничью с балканским "Железничаром"
3 февраля 2017 10:18
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«Крылья Советов» на сборе в Турции сыграли с балканской командой «Железничар».
Это был контрольный матч. В итоге победителя не оказалось, счет составил 0:0, сообщает пресс-служба ФК.
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