Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 7 февраля, 02:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/02:
USD 65.67
0.1
EUR 74.77
-0.14
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Партизаном" – 0:0

6 февраля 2019 20:42
154
Турция. Белек.
Контрольный матч.

"Крылья Советов" – "Партизан" (Сербия) – 0:0

Турция. Белек. Стадион "Глория Спортс Арена", передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:   пресс-служба ФК "КС"

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
515
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
388
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
678
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7858
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8372
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8105
Весь список
Спорт в регионе
6 февраля 2019  22:39
Капитан
Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче с "Ванкувером" набрал 1180-й балл в своей заокеанской карьере.   Спорт в регионе
127
6 февраля 2019  20:42
Турция. Белек.
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Партизаном" – 0:0
Турция. Белек.  Спорт в регионе
153
6 февраля 2019  18:15
Трансляция.
Сегодня матч "Крылья Советов" - "Партизан" (Белград)
Трансляция .  Спорт в регионе
220
6 февраля 2019  16:53
Дмитрий Логинов завоевал вторую золотую награду на чемпионате мира в американском Парк-Сити. На этот раз в параллельном слаломе.
Рядовой спортроты ЦСКА/Самара Дмитрий Логинов стал первым российским двукратным чемпионом мира в сноуборде
 Дмитрий Логинов завоевал вторую золотую награду на чемпионате мира в американском Парк-Сити. На этот раз в параллельном слаломе.  Спорт в регионе
194
6 февраля 2019  13:51
В Тольятти из-за карантина перенесут
В Тольятти из-за карантина перенесут "Лыжню России"
С 6 по 13 февраля включительно, в школах и в учреждениях допобразования Самарской области введен карантин из-за гриппа.  Спорт в регионе
191
6 февраля 2019  11:28
«Самара Арена» поборется за звание лучшего стадиона мира 2018 года Всего в конкурсе 27 стадионов.
«Самара Арена» поборется за звание лучшего стадиона мира 2018 года
Всего в конкурсе 27 стадионов. Спорт в регионе
205
5 февраля 2019  22:43
Главный тренер
Миодраг Божович: Я хочу, чтобы команда играла повеселее, это очень важно для болельщиков
Главный тренер "Крыльев Советов" рассказал о работе самарцев на сборах, новичках "Крыльев" и подготовке к матчу с "Локомотивом".  Спорт в регионе
270
Весь список


Видео
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
214
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
314
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
581
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
753
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
649
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
998
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1997
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1750
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2044
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2407
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2593
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3879
Весь список

Мероприятия
В Самаре отметят 100-летие со дня рождения легендарного конструктора Дмитрия Козлова
В «СамАрте» пройдет спектакль «Свет-Луна» с тифлокомментарием для слепых и слабовидящих зрителей
Самарцам представят выставку Елены Малыгиной «5:8 — золотой возраст»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные