"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" - 1:1

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Счет на 68-й минуте открыли гости. Мяч забил Благо."Крылья" отыгрались за пять минут до конца встречи. Пенальти четко реализовал Дмитрий Ятченко – 1:1."Крылья" играют вничью с одним из главных конкурентов по борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге и покидаю зону прямого вылета.Фото ФК "КС"