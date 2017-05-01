"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" - 1:1
1 мая 2017 21:08
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Счет на 68-й минуте открыли гости. Мяч забил Благо.
"Крылья" отыгрались за пять минут до конца встречи. Пенальти четко реализовал Дмитрий Ятченко – 1:1.
"Крылья" играют вничью с одним из главных конкурентов по борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге и покидаю зону прямого вылета.
Фото ФК "КС"
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