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"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" - 1:1

1 мая 2017 21:08
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"Крылья Советов" на  "Металлурге", собравшем 7915 зрителей, сыграли вничью с "Оренбургом" – 1:1.

Счет на 68-й минуте открыли гости. Мяч забил Благо. 

"Крылья" отыгрались за пять минут до конца встречи. Пенальти четко реализовал Дмитрий Ятченко – 1:1.

"Крылья" играют вничью с одним из главных конкурентов по борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге и покидаю зону прямого вылета. 

Фото   ФК "КС"
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