"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" – 0:0

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Обе команды сохранили за собой места в турнирной таблице. "Оренбург" располагается на второй позиции, "Крылья" по дополнительным показателям остаются на третьей строчке."Крылья" и "Оренбург" сократили отставание до четырех очков до лидера турнира – красноярского "Енисея", который на выезде уступил "Ротору" (0:1).Следующий поединок команда проведет 31 марта. На выезде "Крылья Советов" сыграют с "Тамбовом", сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"