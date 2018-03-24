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"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" – 0:0

24 марта 2018 18:02
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Следующий поединок команда проведет 31 марта. На выезде
"Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 5408 зрителей, сыграли вничью с прямым конкурентом за выход в РФПЛ – "Оренбургом" – 0:0.

Обе команды сохранили за собой места в турнирной таблице. "Оренбург" располагается на второй позиции, "Крылья" по дополнительным показателям остаются на третьей строчке.

"Крылья" и "Оренбург" сократили отставание до четырех очков до лидера турнира – красноярского "Енисея", который на выезде уступил "Ротору" (0:1).

Следующий поединок команда проведет 31 марта. На выезде "Крылья Советов" сыграют с "Тамбовом", сообщает пресс-служба ФК "КС". 





Фото:    пресс-служба ФК "КС" 
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