"Крылья Советов" проводят конкурс рисунков среди маленьких болельщиков нашей команды
10 октября 2018 15:38
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Пока в Российской Премьер-лиге наступил небольшой перерыв, связанный с матчами национальных сборных, мы предлагаем включиться в игру самым юным любителям футбола и своими красочными работами поддержать наших футболистов.
С 10 по 20 октября ПФК "Крылья Советов" проводит конкурс детских рисунков для ребят 6-10 лет. Тема конкурса – "Я люблю "Крылья"!". Любой желающий маленький поклонник нашей команды может нарисовать рисунок, который покажет его любовь к футболу и "Крыльям Советов". Итоги конкурса мы подведем вместе с игроками нашей команды после окончания приема работ.
29 октября авторы 11 лучших рисунков выведут игроков "Крыльев" на матч с санкт-петербургским "Зенитом". Футболисты нашей команды наденут майки с напечатанными рисунками. В перерыве матча мы наградим ребят призами и подарками от "Крыльев" и партнеров нашей команды – семейного парка развлечений "Мегалэнд", детского города профессий "Чадоград" и Мягкого кинотеатра.
Условия участия в конкурсе:
• участник (6-10 лет, 2008-2012 г.р.) должен самостоятельно нарисовать рисунок на тему "Я люблю "Крылья"!", в котором будет отражено, что юный автор увлечен футболом и переживает за нашу команду; также на рисунке должны быть указаны имя и возраст художника;
• заполнить анкету участника;
• прислать: 1 – электронную копию рисунка (желательно, отсканированный рисунок); 2 – заполненную и подписанную родителем (законным представителем) ребенка анкету в срок с 10 по 20 октября на электронный адрес press@ks-samara.com;
• сохранить оригинал рисунка;
• быть уверенными, что в случае отбора рисунка в финал (11 лучших работ), ребенок сможет принять участие в выходе команд на поле в матче "Крылья Советов" – "Зенит" в 19:30 в понедельник, 29 октября 2018 года, а также будет возможность оперативно предоставить оригинал рисунка в клуб при необходимости;
• быть согласными с тем, что ПФК "Крылья Советов" будет использовать присланную на конкурс работу в своих информационных и полиграфических материалах и продукции на безвозмездной основе.
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