«Крылья Советов» провели два матча в последний игровой день сборов в Сербии
4 июля 2018 00:36
206
В первом матче наша команда обыграла сербскую "Мачву" со счетом 2:0. Счет открыл на 23 минуте с передачи Калинина Денис Ткачук. Во втором тайме, на 72 минуте, отличился Сергей Корниленко.
Второй матч дня - против "Радник" (Босния и Герцеговина) - заключительный на этом сборе - закончился в ничью со счетом 0:0, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
3 июля 2018 19:12
У него воспаление сухожилия мышцы голени. ЧМ-2018
161
3 июля 2018 18:47
А ее болельщики забирали свой и соседский мусор после каждого матча, в каком бы городе они не находились. ЧМ-2018
209
3 июля 2018 12:49
Эта страна примет ЧМ по футболу в 2022 году. ЧМ-2018
231
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7312
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7836
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7656
Спорт в регионе
4 июля 2018 00:36
В первом матче наша команда обыграла сербскую "Мачву" со счетом 2:0. Спорт в регионе
205
3 июля 2018 22:13
К нам едут желто-синие! Спорт в регионе
257
3 июля 2018 15:53
Спорт в регионе
193
3 июля 2018 12:58
Он станет вторым подобным в областном центре. Спорт в регионе
203
2 июля 2018 12:33
Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал ситуацию вокруг Академии футбола имени Юрия Коноплева. Спорт в регионе
253
2 июля 2018 09:55
Он дал полезные рекомендации ребятам и наставил на новые победы. Спорт в регионе
183
1 июля 2018 14:57
В 16:00 там начинается акция "Забей гол,фанат!". Спорт в регионе
374
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
195
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1667
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2111
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
757
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
849
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
246
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2283
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1399
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2595
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
151
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
523
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
814
Мероприятия