«Крылья Советов» провели два матча в последний игровой день сборов в Сербии

206

В первом матче наша команда обыграла сербскую "Мачву" со счетом 2:0. Счет открыл на 23 минуте с передачи Калинина Денис Ткачук. Во втором тайме, на 72 минуте, отличился Сергей Корниленко.Второй матч дня - против "Радник" (Босния и Герцеговина) - заключительный на этом сборе - закончился в ничью со счетом 0:0, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"