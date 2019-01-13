"Крылья Советов" прошли медосмотр в Лужниках

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Сегодня наша команда собралась в Москве после отпуска, длившегося чуть больше месяца. "Крылья Советов" прошли медицинский осмотр в клинике спортивной медицины в Лужниках. Необходимые процедуры прошли все игроки, включая Максима Канунникова, полностью восстановившегося от повреждения.Завтра "Крылья Советов" отправятся в Абу-Даби на зимний тренировочный сбор.– Перед отпуском мы с коллегой, Ильей Куценко, даем футболистам наставления относительно их режима во время отдыха. Все ребята профессионально подходят к своему здоровью, и после отпуска могу сказать, что лишнего веса ни у кого нет. Атмосфера в команде позитивна, все ребята хорошо отдохнули и готовы работать. "Крылья Советов" уже много лет подряд проходят медосмотр именно в клинике спортивной медицины в Лужниках, так как нас здесь все устраивает. Хорошие молодые специалисты, современное оборудование, есть весь спектр услуг. "Спартак", "Локомотив" и ЦСКА также обследуются здесь. У нас есть возможность получить точные данные по каждому футболисту. А функциональное состояние игроков будет определено в первые дни сборов, которые начнутся уже завтра, – отметил главный врач ПФК "Крылья Советов" Кюри Чачаев, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"