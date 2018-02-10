«Крылья Советов» проиграли в стартовом матче Кубка ФНЛ
10 февраля 2018 17:18
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Сегодня, 10 февраля, на Кипре стартовал очередной международный турнир по футболу Кубок ФНЛ. В стартовом матче самарские «Крыль Советов» встречались с командой «Рига» из одноименного литовского города.
Встреча завершилась минимальной победой 1:0 команды из Литвы. На 7-й минуте в ворота Евгения Конюхова влетел единственный мяч, пишет TLTgorod.
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